Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році

Норвегія планує виділити 8,5 млрд доларів на підтримку України в наступному році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Стьоре запевнив, що його країна й надалі на високому рівні підтримуватиме Україну у її обороні проти Росії. За його словами, у 2026 році планується виділити близько 8,5 млрд доларів для України.

"Ця сума до виділення в рамках програми Нансена буде запропонована парламенту. Сподіваюсь, ми зможемо утримати цей рівень підтримки. Такою була пропозиція уряду", - сказав він.

Цьогоріч програма Нансена для України склала 85 млрд норвезьких крон. Уряд Стьоре повинен подати проєкт держбюджету до парламентських виборів в країні, які заплановані на вересень.

"Коли збереться парламент нового скликання, ми запросимо партії обговорити пропозицію уряду щодо структури підтримки", - заявив прем'єр.

Більша частина коштів буде виділена на військове обладнання для українських Сил оборони.