НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія виділить близько $8,5 млрд на підтримку України в наступному році

 

Норвегія планує виділити 8,5 млрд доларів на підтримку України в наступному році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Стьоре запевнив, що його країна й надалі на високому рівні підтримуватиме Україну у її обороні проти Росії. За його словами, у 2026 році планується виділити близько 8,5 млрд доларів для України.

"Ця сума до виділення в рамках програми Нансена буде запропонована парламенту. Сподіваюсь, ми зможемо утримати цей рівень підтримки. Такою була пропозиція уряду", - сказав він.

Цьогоріч програма Нансена для України склала 85 млрд норвезьких крон. Уряд Стьоре повинен подати проєкт держбюджету до парламентських виборів в країні, які заплановані на вересень.

"Коли збереться парламент нового скликання, ми запросимо партії обговорити пропозицію уряду щодо структури підтримки", - заявив прем'єр.

Більша частина коштів буде виділена на військове обладнання для українських Сил оборони.
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4300
  0,1461
 0,35
EUR
 1
 48,4731
  0,5631
 1,18

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0257  0,09 0,21 41,5586  0,10 0,25
EUR 47,9286  0,29 0,61 48,6507  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4450  0,10 0,25 41,4600  0,09 0,22
EUR 48,5000  0,51 1,06 48,5350  0,51 1,07

