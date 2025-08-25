Авторизация

Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України

 

Канада 24 серпня 2025 року оголосила про те, що профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України вартістю 500 мільйонів доларів, які постачатимуться зі Сполучених Штатів, в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України" (PURL).

Про це повідомили у НАТО, передає "Європейська правда".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав цю заяву як потужну демонстрацію незмінної відданості Канади справі оборони України.

"Я вдячний Канаді за посилення фінансування цього пакету американського військового обладнання для України. Члени НАТО продовжують надавати необхідне обладнання і матеріали, забезпечуючи Україну всім необхідним для самозахисту в її прагненні до справедливого і тривалого миру", - сказав Рютте.

Внесок Канади в рамках ініціативи PURL слідує за попередніми оголошеннями Нідерландів, Німеччини і спільними зобов'язаннями Данії, Норвегії і Швеції. Кожен пакет оцінюється приблизно в 500 мільйонів доларів і призначений для задоволення найнагальніших оперативних потреб України за допомогою обладнання і боєприпасів, отриманих зі складів збройних сил США.

Прем'єр Канади Марк Карні під час промови в Києві заявив, що Канада вже у вересні передасть Україні озброєння на понад 1 млрд CAD.
