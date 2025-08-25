Авторизация

Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів

 Марк Карні та Володимир й Олена Зеленські під час вшанування пам'яті загиблих Героїв

У День незалежності України, неділю, 24 серпня, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який вперше за час перебування на посаді прибув до Києва, заявив, що понад 1 мільярд канадських доларів (понад $700 млн США) з оголошеного на саміті G7 траншу в 2 мільярди канадських доларів підуть на дрони, боєприпаси і бронетехніку. Вони прибудуть в Україну у вересні, заявив він під час урочистостей на Софійській площі.

"Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд із цієї суми (2 мільярдів доларів. - Ред.) буде спрямовано на посилення вашого арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть уже наступного місяця", - сказав він. Крім того, Канада виділить десятки мільйонів доларів на екстрену медичну допомогу, створення бомбосховищ, підтримку місцевої демократії та протидію кібератакам.

Карні: Росію реально спинити

"Путіна можна спинити. Російська економіка слабшає. Він стає дедалі більш ізольованим. Тоді як наш союз стає більш міцним, рішучими згуртованим", - наголосив Карні, запевнивши, що Канада підтримуватиме Україну в протидії російській агресії та відбудові після війни.

"У цей День незалежності України, у цей критичний момент історії вашої нації, Канада посилює нашу підтримку та зусилля для справедливого і тривалого миру для України", - зазначав він у дописі на платформі Х після прибуття до Києва.

Зеленський нагородив Келлога

Під час урочистостей президент України Володимир Зеленський нагородив низку іноземних гостей. Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, який був присутній на урочистостях, отримав орден "За заслуги" І ступеня за внесок у підтримку України. Орден "За заслуги" ІІІ ступеня Зеленський вручив американському пастору-євангелісту Марку Бернсу, якого ЗМІ називають духовним радником президента США Дональда Трампа. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон також був удостоєний ордена "За заслуги" І ступеня.

На святкуванні Дня незалежності у Києві були присутні міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади та міністр у справах ветеранів Великобританії.
За матеріалами: Deutsche Welle
