Норвегія та Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України

Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон (приблизно 685 мільйонів доларів) на протиповітряну оборону для України. Зокрема, разом з Німеччиною країни оплатять дві системи ППО Patriot.

Про це повідомили в уряді Норвегії.

До того ж Норвегія сприяє закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від норвезького виробника Kongsberg.

У норвезькому уряді розповіли, що раніше цього літа відбулася зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере.

Вони домовилися, що країни співпрацюватимуть задля передачі Україні двох систем Patriot. Наразі системи перебувають у Німеччині й будуть передані Україні «якомога швидше».

США підтвердили, що замінять подаровані системи, а Норвегія взяла на себе зобов'язання надати фінансову допомогу для їхнього відновлення.

Також повідомляється, що Німеччина профінансувала контракт на постачання Україні радіолокаційних станцій TRML-4D від Hensoldt та систем ППО Typhon-2 від компанії Kongsberg.

Раніше стало відомо, що Німеччина профінансує пакет військового обладнання та боєприпасів зі США для України на суму 500 мільйонів доларів.