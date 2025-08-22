Авторизация

ЄС виділив Україні 4 млрд євро підтримки напередодні Дня незалежності

 

ЄС оголосив, що напередодні 34-ї річниці незалежності України виділив нашій державі 4,05 млрд євро допомоги - ця сума включає 3,05 млрд євро через механізм Ukraine Facility та 1 млрд євро макрофінансової підтримки.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії 22 серпня, інформує "Європейська правда".

"Напередодні 34-ї річниці незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня, ЄС надав черговий потужний сигнал незмінної підтримки, перерахувавши країні 4,05 млрд євро. З них 3,05 млрд євро - у межах Ukraine Facility та 1 млрд євро - через виняткову макрофінансову допомогу (MFA) Європейської комісії", - сказано у повідомленні комісії.

"У день, коли Україна відзначає 34-ту річницю незалежності, ЄС надсилає чіткий сигнал: наша солідарність з Україною є непохитною. Сьогоднішнє виділення понад 4 млрд євро є свідченням нашої твердої прихильності. Це нове фінансування підкреслює нашу відданість не лише відновленню України, а й її майбутньому як суверенної та демократичної країни. Адже коли Україна сильна, сильніша і Європа", - прокоментувала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року ЄС та його держави-члени мобілізували 168,9 млрд євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги для України та її громадян.

Зокрема, у п'ятницю Єврокомісія здійснила четвертий регулярний платіж у розмірі понад 3,05 млрд євро в межах Ukraine Facility. Нагадаємо, це 4-й транш в рамках Ukraine Facility, який на понад мільярд євро менший, ніж планувалося, бо Київ не провів усі обіцяні ЄС реформи.

Водночас у ЄК наголосили, що ця виплата здійснена на тлі прогресу України у реформах, необхідних для вступу до ЄС, зокрема - відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ухваленого Верховною Радою 31 липня.

"Забезпечення автономії цих двох інституцій є наріжним каменем антикорупційної архітектури України та її європейського шляху", - підкреслили в ЄК.

Крім того, Єврокомісія перерахувала Україні сьому частину свого виняткового макрофінансового кредиту (MFA) обсягом 1 млрд євро.
Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2839
  0,0654
 0,16
EUR
 1
 47,9100
  0,0725
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9396  0,10 0,24 41,4558  0,10 0,24
EUR 47,6369  0,24 0,51 48,2992  0,20 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,16 0,38 41,3700  0,15 0,38
EUR 47,9900  0,12 0,25 48,0200  0,12 0,25

