Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility

Верховна Рада не підтримала законопроєкти №9363 та №5837, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Обидва законопроєкти не ухвалили у другому читанні.

Законопроєктом №9363 вносяться зміни до деяких законів щодо цифровізації виконавчого провадження.

Серед основних положень документу - автоматичний арешт грошей боржників, інтеграція Єдиного реєстру боржників із банками та іншими державними реєстрами, а також автоматичне зняття арешту після здійснення платежу.

Навколо цього законопроєкту ходило багато фейків, як-от "у разі ухвалення громадян включатимуть до реєстру боржників без рішення суду" чи "законопроєкт суперечить правовим нормам ЄС", і Мінʼюст їх розвінчував.

Законопроєкт №5837 стосується основних засад державного нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання.

Документом пропонується наділення органів державного нагляду і контролю правом через суд вимагати від підприємств часткової або повної зупинки виробництва у разі виявлення порушень.

Крім цього, законопроєкт забезпечує переорієнтацію системи державного нагляду і контролю на превентивну і ризик-орієнтовану.