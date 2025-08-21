Фінансові новини
- |
- 21.08.25
- |
- 16:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility
Верховна Рада не підтримала законопроєкти №9363 та №5837, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Обидва законопроєкти не ухвалили у другому читанні.
Законопроєктом №9363 вносяться зміни до деяких законів щодо цифровізації виконавчого провадження.
Серед основних положень документу - автоматичний арешт грошей боржників, інтеграція Єдиного реєстру боржників із банками та іншими державними реєстрами, а також автоматичне зняття арешту після здійснення платежу.
Навколо цього законопроєкту ходило багато фейків, як-от "у разі ухвалення громадян включатимуть до реєстру боржників без рішення суду" чи "законопроєкт суперечить правовим нормам ЄС", і Мінʼюст їх розвінчував.
Законопроєкт №5837 стосується основних засад державного нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання.
Документом пропонується наділення органів державного нагляду і контролю правом через суд вимагати від підприємств часткової або повної зупинки виробництва у разі виявлення порушень.
Крім цього, законопроєкт забезпечує переорієнтацію системи державного нагляду і контролю на превентивну і ризик-орієнтовану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
|Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
|Атакою на Кличка і децентралізацію назвали вилучення 8 млрд грн із бюджету Києва в «Ударі»
|Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський
|Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки
|Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України
|Politico: США хочуть відігравати мінімальну роль у гарантіях безпеки України
|Британський міністр оборони підтвердив готовність відправити війська в Україну, коли буде мир
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
Бізнес
|Лікарі гірше виявляють симптоми раку після того, як почали покладатися на ШІ — дослідження
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна