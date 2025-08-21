Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховна Рада провалила два закони у межах програми Ukraine Facility

 

Верховна Рада не підтримала законопроєкти №9363 та №5837, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Обидва законопроєкти не ухвалили у другому читанні.

Законопроєктом №9363 вносяться зміни до деяких законів щодо цифровізації виконавчого провадження.

Серед основних положень документу - автоматичний арешт грошей боржників, інтеграція Єдиного реєстру боржників із банками та іншими державними реєстрами, а також автоматичне зняття арешту після здійснення платежу.

Навколо цього законопроєкту ходило багато фейків, як-от "у разі ухвалення громадян включатимуть до реєстру боржників без рішення суду" чи "законопроєкт суперечить правовим нормам ЄС", і Мінʼюст їх розвінчував.

Законопроєкт №5837 стосується основних засад державного нагляду за діяльністю суб'єктів господарювання.

Документом пропонується наділення органів державного нагляду і контролю правом через суд вимагати від підприємств часткової або повної зупинки виробництва у разі виявлення порушень.

Крім цього, законопроєкт забезпечує переорієнтацію системи державного нагляду і контролю на превентивну і ризик-орієнтовану.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,07 0,17 41,2350  0,09 0,21
EUR 48,0400  0,13 0,27 48,0800  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес