Україна планує невдовзі виробляти сім ракет «Фламінго» на день – AP
Нову українську ракету "Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня показник планують збільшити до семи одиниць на день. Про це йдеться в репортажі Associated Press, в якому розробку представила керівниця виробництва компанії FirePoint Ірина Терех.
На її думку, бій у повітрі - це наша єдина реальна асиметрична перевага на полі бою на цей час.
"У нас немає стільки людських ресурсів чи грошей, скільки у них (росіян - ред.)", - заявила Ірина Терех.
За даними Associated Press, на заводі зараз виробляються дрони FP-1, які можуть долати відстань до 1600 кілометрів і мають бойову частину масою у 60 кг. Також там виробляють "Фламінго", які здатні долати до 3000 км та бойова частина яких перевищую одну тонну.
Також у FirePoint розробляють власне програмне забезпечення для навігації дронів. Спершу компанія купляла навігаційне обладнання для своїх безпілотників у великої західної фірми, але росія змогла порушити їхню ефективність за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Через це виробник і мав перейти на власні розробки.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що за кілька місяців ракети "Фламінго" мають запустити у масове виробництво. За словами глави держави, випробування розробки вже відбулося. При цьому подробиці про ракету він поки не оприлюднив.
Нагадаємо, що перше фото ракети опублікував фотограф Єфрем Лукацький. Невдовзі міністр оборони Денис Шмигаль офіційно підтвердив виробництво українських ракет "Фламінго".
