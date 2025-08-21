Фінансові новини
Рада обмежила публічний доступ до інформації про компанії в електронних реєстрах
Верховна Рада у четвер, 21 серпня, ухвалила закон про обмеження доступу до інформації в публічних реєстрах на час воєнного стану та рік після його завершення. За відповідний законопроєкт №11533 голосували одразу в цілому, "за" - 231 депутат за 226 мінімально необхідних.
Задекларованою метою нового закону є підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств. У пояснювальній записці сказано, що інформація про об'єкти нерухомості таких підприємств є легкодоступною у відкритих державних реєстрах, що спрощує ворогу визначення цілей для повітряних ударів.
Автор законопроєкту Ігор Фріс розповів, що обмеження стосуються чутливої інформації: розташування юридичних осіб, інформації про їхнє майно (нерухомість і земельні ділянки) тощо.
Він додав, що обмеження вводяться лише для електронних витягів з реєстрів, зберігається можливість отримувати повну інформацію в письмовому вигляді через реєстратора.
Інформація про майно чиновників та підозрюваних у корупції, за словами Фріса, залишається доступною.
"Якщо журналісти, розслідувачі, громадськість мають намір отримати будь-яку інформацію, яка стосується фізичних осіб, вони можуть це зробити як в електронній, так і в письмовій формі й отримати вказану інформацію в повному обсязі, де буде зазначено повністю і майно, і адреси, і кому воно належить", - сказав нардеп.
Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило зауваження до цієї ініціативи, вказавши на непослідовність щодо початкової мети обмежень, оскільки деякі запропоновані зміни поширюються на всіх юридичних осіб, а не лише на оборонні підприємства.
Фріс пояснив це так: "У грудні ворог зламав реєстри. І є велика ймовірність того, що великий обсяг інформації і про юридичних осіб, і про майно перебуває в їхніх руках. Якщо зараз ми в той чи інший спосіб обмежимо інформацію виключно для юридичних осіб, які займаються виготовленням зброї, це буде, як червона ганчірка, яку ворог використає з метою ідентифікації саме підприємств оборонно-промислового комплексу".
