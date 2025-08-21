Підрив «Північних потоків»: затримано громадянина України

Федеральна прокуратура Німеччини заявила про арешт українського громадянина Сергія К. за підозрою у причетності до диверсій на газопроводах "Північний потік" і Північний потік-2" у 2022 році.

За даними прокуратури, його було затримано в Італії в ніч на четвер, 21 серпня. Затримання відбулося в провінції Ріміні із залученням італійської поліції у тісній співпраці зі Службою міжнародного поліцейського співробітництва. Як йдеться далі в офіційному повідомленні, затримання здійснено на підставі європейського ордера на арешт, виданого слідчим суддею Федерального суду ФРН 18 серпня.

Сергію К. висунуто підозри за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини: спричинення вибуху, диверсія та руйнування споруд. За даними слідства, він належав до групи, яка у вересні 2022 року розмістила вибухівку біля острова Борнгольм на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2". За версією правоохоронців, Сергій К., ймовірно, виконував роль координатора.

За даними німецьких правоохоронців, група використовувала яхту, орендовану у місті Росток через посередників за допомогою підроблених документів. Вибухи, які серйозно пошкодили обидва газопроводи, сталися 26 вересня 2022 року. Після екстрадиції з Італії обвинувачений буде доставлений до слідчого судді Федерального суду, йдеться в заяві прокуратури.

Як стверджує видання Spiegel, диверсії на газопроводи здійснив український спецпідрозділ. В межах операції водолазів доставили на яхті до трубопроводів, а вони в свою чергу встановили вибухові пристрої на дні моря.

Розслідування вибухів генпрокуратура ФРН проводила з 2022 року. За даними джерел Spiegel, операція на яхті Andromeda не була злочином, а атакою на легітимну військову ціль, адже прибутки від роботи "Північних потоків" фінансували війну РФ проти України. Видання також вказує на виявлення доказів того, що операція була санкціонована українськими збройними силами.

Вибухи на "Північних потоках"

Три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі, що ведуть із Росії до Німеччини, були підірвані наприкінці вересня 2022 року. Жодною з них на той час газ не транспортувався. "Північний потік" був зупинений Росією незадовго до вибухів, а "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію на тлі вторгнення РФ до України. Одна з ниток ПП-2 вціліла, і після інциденту президент РФ Володимир Путін пропонував прокачувати газ нею, але Німеччина відмовилася. Ніхто не взяв на себе відповідальності за вибухи на газопроводах. Україна свою причетність до вибухів заперечує.