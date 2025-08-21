Авторизация

Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський

 

Україна підготувала і запропонувала США угоду щодо дронів на $50 млрд терміном на п'ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується дронів: drone deal (угода - ІФ-У), яка нами підготовлена і запропонована американській стороні щодо виробництва і ко-продакшну на $50 мільярдів: п'ять років, 10 мільйонів дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в середу.

Президент України 19 серпня повідомив про домовленості з президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка купуватиме українські дрони. "І у нас є домовленості з президентом США про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо", - сказав він під час брифінгу у Вашингтоні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

