Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

 

Росія здійснила масштабний комбінований повітряний удар по Україні, зокрема, одна з ракет влучила в американський завод з виробництва електроніки, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи ворожу повітряну атаку в ніч на четвер.

"Всупереч усім зусиллям, спрямованим на припинення війни, Росія протягом ночі здійснила масштабний комбінований повітряний удар по Україні. Сотні безпілотників, гіперзвукових, балістичних і крилатих ракет були спрямовані на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Одна з ракет влучила в великий американський завод з виробництва електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом. Це не перша російська атака на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що ця атака не мала "жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, підприємств та нормального життя в нашій країні".

"Зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, є настільки важливими, і ми ще раз підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль, щоб наблизити мир. Зустрічі лідерів у двосторонньому форматі Україна-Росія та тристоронньому форматі Україна-США-Росія мають вирішальне значення для дипломатичних зусиль. Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки від партнерів, зокрема США та європейських союзників. Нічні удари також демонструють нагальну необхідність посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами", - резюмував Сибіга.

Судячи з фотографій та відео, розміщених міністром, а раніше - головою Закарпатської обласної державної та військової адміністрації Мирославом Білецьким, йдеться про компанію "Флекс Україна" (Мукачево), яка належить Flextronics - одному зі світових лідерів з контрактного виробництва електроніки та дизайну, акції якого котируються на американській біржі Nasdaq.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0367  0,04 0,09 41,5574  0,02 0,06
EUR 47,8793  0,07 0,15 48,5000  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

