Британський міністр оборони підтвердив готовність відправити війська в Україну, коли буде мир

Міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив, що його країна залишається готовою розглянути можливість введення військ в Україну у разі досягнення мирної угоди з РФ.

Заяву Гілі у середу наводить Independent, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи в ефірі ITV, Гілі сказав: "Прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти, що готовий розглянути можливість введення британських військ в разі досягнення мирної угоди".

Він додав, що Велика Британія та "багато інших країн" хочуть підтримати Україну в її прагненні запобігти майбутній агресії Росії та запевнити її, що "ми залишимося з нею, щоб спробувати забезпечити довгостроковий мир".

За даними ЗМІ, очікується, що в середу глава британських збройних сил Тоні Радакін підтвердить союзникам, що Британія надасть солдатів для допомоги в матеріально-технічному забезпеченні та навчанні, але не розмістить їх поблизу Росії.

Йдеться про те, що Британія готова розгорнути війська в Україні "для забезпечення безпечного неба, безпечного моря і зміцнення українських збройних сил".

За словами міністрів, під цим мається на увазі логістична та тренувальна підтримка, а не відправка батальйонів, які можуть опинитися на передовій і брати участь у бойових діях.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.