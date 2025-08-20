Авторизация

Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати повітряну підтримку в межах потенційної мирної угоди для завершення війни в Україні.

Його слова цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що американські війська не будуть відправлені в Україну, але США можуть надати повітряну підтримку в рамках мирної угоди з Росією.

"Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря", - сказав Трамп.

Трамп не надав детальних коментарів, але прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила журналістам, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".

Вона сказала, що президент США "чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам".

Зазначимо, Трамп у понеділок, 18 серпня, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,09 0,22 41,4000  0,09 0,22
EUR 48,3000  0,12 0,25 48,3300  0,11 0,23

