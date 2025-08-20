Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати повітряну підтримку в межах потенційної мирної угоди для завершення війни в Україні.

Його слова цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що американські війська не будуть відправлені в Україну, але США можуть надати повітряну підтримку в рамках мирної угоди з Росією.

"Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря", - сказав Трамп.

Трамп не надав детальних коментарів, але прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила журналістам, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".

Вона сказала, що президент США "чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам".

Зазначимо, Трамп у понеділок, 18 серпня, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.