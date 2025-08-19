Фінансові новини
19.08.25
- 17:37
RSS
мапа сайту
Рада провалила постанову для запуску реформи Рахункової палати. Це зобов’язання України перед МВФ
Верховна Рада провалила голосування за створення дорадчої ради за участі міжнародних експертів для відбору нових членів Рахункової палати.
Відповідний проєкт постанови №13323 на засіданні у вівторок підтримали лише 219 депутатів за мінімально необхідних 226 голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
"Це один з важливих етапів реформи Рахункової палати. Саме ця комісія має обрати нових шість членів Рахункової палати. ️Але тут проблема виникла якраз в останньому списку, де очевидно по партійній приналежності проголосували на рейтинговому голосуванні експертів з боку фракцій", - зауважив Железняк.
Згідно із проєктом постанови, до складу дорадчої ради мали увійти троє міжнародних експертів:
* Лі Саммерфілд - директор Національного аудиторського офісу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (NAO);
* Ігорс Лудборджс - член і декан Європейського суду аудиторів (ECA);
* Паскаль Муньє - почесний магістрат Cour des comptes (Суд аудиторів, Вищий контрольний орган Французької Республіки).
Ще троє членів дорадчої ради були визначені на підставі пропозицій депутатських фракцій та груп:
* Олександр Бойко - від фракції "Слуга народу" (отримав 209 голосів під час рейтингового голосування);
* Мирослава Масляк - від групи "Партія "За майбутнє" (195 голосів);
* Олександр Рожко - від фракції "Слуга народу" (214 голосів).
Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про реформу Рахункової палати, це було одним із зобов'язань України перед МВФ і США.
Серед іншого, закон передбачає:
* конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;
* політичну та фінансову незалежність Рахункової палати;
* скорочення членів Рахункової палати з 13-ти до 11-ти;
* надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб'єктів державного сектору та бюджетів;
* зобов'язання Рахункової палати кожні п'ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;
* приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
* створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.
