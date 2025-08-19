Фінансові новини
У Волгограді знову горить НПЗ: росіяни скаржаться на вибухи
09:38 19.08.2025 |
У ніч на 19 серпня «невідомі дрони» атакували Волгоградську область РФ. Росіяни поскаржилися на вибухи, після чого стало відомо про пожежу на території місцевого НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали і канал адміністрації Волгоградської області.
Зокрема, російські пабліки з посиланням на місцевих жителів писали, що після першої години ночі у Волгограді було чутно до 10 вибухів. За словами очевидців, на околиці міста було видно спалахи. Крім того, були повідомлення про атаку на НПЗ, а незабаром з'явилися фото, на яких видно пожежу.
Пізніше інформацію підтвердили офіційно. Зокрема, губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що відбивається атака невідомих дронів. Також він підтвердив, що на території місцевого НПЗ виникла пожежа.
"Для локалізації та гасіння загорянь на місці працюють пожежники.
За попередніми даними, постраждалих немає", - цитує адміністрація губернатора Волгоградської області.
Також унаслідок атаки дронами нібито горить покрівля лікарні №16. Пацієнтам медзакладу надають допомогу ті відділення лікарні, які не зачепило уламками.
