Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 10:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
09:10 19.08.2025 |
Президент України визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України.
Про це він заявив на брифінгу у Вашингтоні після переговорів у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".
Володимир Зеленський розповів, що зараз надав партнерам загальне бачення України з цього питання, зараз воно доопрацьовується разом із ними і буде оформлене у вигляді документа.
"Найближчі 7-10 днів це буде формалізоване", - заявив президент.
Описуючи українське бачення, Зеленський розділив його на дві складові - фінансово-матеріальну та складову безпекових зобов'язань.
"Як частина гарантій безпеки, потрібна додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти, і для цього повинно бути розуміння у наших європейських партнерів, що нам потрібне джерело фінансування цього", - наголосив він.
До фінансової складової входять також грошові вливання, яких потребуватиме Україна тривалий час для підтримання безпеки на необхідному рівні, але можна дискутувати, яку саме компоненту фінансуватимуть партнери. "Наприклад, якщо ми будемо фінансувати (за рахунок зібраних податків) заробітні плати (бійців сил оборони - ЄП), то нам потрібно буде сильне фінансування оборонного виробництва", - пояснив він.
Другий елемент фінансової складової гарантії безпеки, про який запитує Україна - це пакет американської зброї, яку Україна не виробляє. "Туди входять літаки, системи ППО тощо. Там дійсно є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів", - розповів Зеленський.
"Третя частина - це наше виробництво дронів, і у нас є домовленість з США, що коли у нас відкриється експорт, вони купуватимуть українські дрони", - додав президент.
Крім того, Україна передала партнерам своє бачення безпекових зобов'язань - "як працюватимуть гарантії безпеки, які сили працюватимуть на захист України у разі повторення агресії". Володимир Зеленський уник детальних коментарів з цього приводу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розкрив деталі запиту до США та Європи щодо гарантій безпеки
|Зеленський заявив, що питання територій буде обговорювати з Путіним
|У Кремлі кажуть про можливість «підвищити рівень делегацій» – на тлі заяв Трампа про організацію зустрічі Путіна й Зеленського
|Арешт акцій трьох заводів у справі Коломойського скасовано
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Трамп: Війну можна закінчити, якщо буде тристороння зустріч
|«Фламінго» від FirePoint: відео випробувань та бойових запусків крилатої ракети
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
|«Коаліція охочих» готова розгорнути сили в Україні – заява
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами