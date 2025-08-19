Фінансові новини
- |
- 19.08.25
- |
- 05:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи
23:30 18.08.2025 |
Представники європейських країн також мають взяти участь у перемовинах України, США і РФ щодо завершення війни, оскільки мова йде про безпеку всієї Європи, заявляє президент Франції Емманюель Макрон.
"Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою, тому що це єдиний спосіб забезпечити міцний довгостроковий мир. Я думаю, що наступна зустріч має також бути з представниками європейських країн - чотиристороння, тому що ми говоримо про безпеку всієї Європи", - сказав Макрон на спільній зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими лідерами в понеділок у Вашингтоні.
За його словами, для забезпечення такої зустрічі "варто також просити про припинення вогню для того, щоб зупинити вбивства".
"А коли ми вже говоримо про мир для всього континенту, то нам потрібні безпекові гарантії. Перше - це українська армія: сильна українська армія на роки, на десятиліття попереду. І ми серед коаліції країн, які підтримують Україну з підтримкою НАТО. Ми розглядали різні моделі - ми говоримо про безпеку України, однак також наша власна безпека є під ударом, тому ви розраховуємо на вас, а ви можете розраховувати на нас", - додав Макрон.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи
|Трамп: Війну можна закінчити, якщо буде тристороння зустріч
|«Фламінго» від FirePoint: відео випробувань та бойових запусків крилатої ракети
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
|«Коаліція охочих» готова розгорнути сили в Україні – заява
|Зеленський розповів про переговори з «коаліцією рішучих» перед зустріччю з Трампом
|ЗМІ: Трамп спершу проведе тет-а-тет з Зеленським, європейські лідери долучаться опісля
|До зустрічі Зеленського і Трампа приєднаються щонайменше сім глав держав і організацій
|Зеленський у понеділок вирушає на переговори з президентом США Дональдом Трампом
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами