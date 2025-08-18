Фінансові новини
- 18.08.25
- 23:46
RSS
мапа сайту
Трамп: Війну можна закінчити, якщо буде тристороння зустріч
23:13 18.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що є "реальний шанс" досягти закінчення війни Росії проти України, якщо відбудеться його тристороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.
"Я думаю, що якщо сьогодні все пройде добре, ми проведемо тристоронню зустріч, і я вважаю, що буде реальний шанс для закінчення війни, коли ми зробимо це", - заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі з Зеленським.
Натомість Володимир Зеленський заявив, що Україна готова шукати "дипломатичний шлях" для припинення війни, ще раз наголосивши, що Київ хоче тристоронньої зустрічі з Москвою і Вашингтоном.
"Ми підтримали ідею Сполучених Штатів - особисто президента Трампа - зупинити цю війну, знайти дипломатичний шлях для її закінчення. Ми готові до тристоронніх переговорів, як сказав президент", - додав він.
Трамп збирається знову зателефонувати Путіну
Дональд Трамп також запевнив, що незалежно від результатів зустрічей з Зеленським та європейськими лідерами у понеділок, США продовжать підтримувати Україну. На запитання журналіста про те, чи буде припинено допомогу США Україні у разі, якщо на цій зустрічі не буде укладено угоду, Трамп відповів: "Це ніколи не кінець шляху. Людей убивають, і ми хочемо це зупинити. Тому я б не сказав, що це кінець шляху".
Глава Білого дому також повідомив, що планує зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну після сьогоднішніх переговорів. "Він чекає на мій дзвінок, коли ми закінчимо цю зустріч", - запевнив Трамп.
Після короткої відкритої для преси частини зустрічі Трамп і Зеленський пішли на закриті переговори. Після цього до переговорів приєднаються європейські лідери.
