НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп: Війну можна закінчити, якщо буде тристороння зустріч

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "реальний шанс" досягти закінчення війни Росії проти України, якщо відбудеться його тристороння зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я думаю, що якщо сьогодні все пройде добре, ми проведемо тристоронню зустріч, і я вважаю, що буде реальний шанс для закінчення війни, коли ми зробимо це", - заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі з Зеленським.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що Україна готова шукати "дипломатичний шлях" для припинення війни, ще раз наголосивши, що Київ хоче тристоронньої зустрічі з Москвою і Вашингтоном.

"Ми підтримали ідею Сполучених Штатів - особисто президента Трампа - зупинити цю війну, знайти дипломатичний шлях для її закінчення. Ми готові до тристоронніх переговорів, як сказав президент", - додав він.

Трамп збирається знову зателефонувати Путіну

Дональд Трамп також запевнив, що незалежно від результатів зустрічей з Зеленським та європейськими лідерами у понеділок, США продовжать підтримувати Україну. На запитання журналіста про те, чи буде припинено допомогу США Україні у разі, якщо на цій зустрічі не буде укладено угоду, Трамп відповів: "Це ніколи не кінець шляху. Людей убивають, і ми хочемо це зупинити. Тому я б не сказав, що це кінець шляху".

Глава Білого дому також повідомив, що планує зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну після сьогоднішніх переговорів. "Він чекає на мій дзвінок, коли ми закінчимо цю зустріч", - запевнив Трамп.

Після короткої відкритої для преси частини зустрічі Трамп і Зеленський пішли на закриті переговори. Після цього до переговорів приєднаються європейські лідери.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

