«Фламінго» від FirePoint: відео випробувань та бойових запусків крилатої ракети

Вчора в публікації фотографа Associated Press світ побачив нову крилату ракету «Фламінго» від української компанії «FirePoint». А вже сьогодні військовий оглядач ZN.UA Віталій Кононученко поспілкувався з виробником та отримав ексклюзивні відео навчальних та бойових запусків ракети.

Випробувальний пуск ракети «Фламінго»

Бойовий пуск ракети «Фламінго»

На відео ми можемо побачити успішні пуски ракет «Фламінго» спочатку на випробуваннях, а потім і в бойових умовах, по цілях на території Російської Федерації.

Компанія, цехи якої розташувалися в захищеному місці в Карпатських лісах, ще кілька місяців тому провела успішні випробування ракети, після яких вона пішла в серійне виробництво.

Під час розробки засобу виробник зробив акцент на трьох найважливіших компонентах вітчизняної крилатої ракети: дальності, розмірі бойової частини та можливості швидкого розгортання й запуску. Зараз ми можемо говорити, що всі три компонентни реалізувати вдалося.

Бойова частина вагою 1150 кілограмів та дальність польоту більше 3000 кілометрів дозволяє знищувати практично будь-які цілі на глибині, яка раніше була повністю недоступною українським ударним засобам, включно з далекобійними дронами. Окрім заявлених характеристик, ракета захищена від впливу засобів російського РЕБ.

Бойові застосування ракет «Фламінго», які відбуваються вже впродовж певного часу, довели результативність та змогли вразити поставлені цілі на території Росії.

Зараз компанія, яка одночасно є виробником одних з найпоширеніших дронів серії "FP», активно займається масштабуванням виробу та розширенням виробництва.