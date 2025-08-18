Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Фламінго» від FirePoint: відео випробувань та бойових запусків крилатої ракети
Вчора в публікації фотографа Associated Press світ побачив нову крилату ракету «Фламінго» від української компанії «FirePoint». А вже сьогодні військовий оглядач ZN.UA Віталій Кононученко поспілкувався з виробником та отримав ексклюзивні відео навчальних та бойових запусків ракети.
Випробувальний пуск ракети «Фламінго»
Бойовий пуск ракети «Фламінго»
На відео ми можемо побачити успішні пуски ракет «Фламінго» спочатку на випробуваннях, а потім і в бойових умовах, по цілях на території Російської Федерації.
Компанія, цехи якої розташувалися в захищеному місці в Карпатських лісах, ще кілька місяців тому провела успішні випробування ракети, після яких вона пішла в серійне виробництво.
Під час розробки засобу виробник зробив акцент на трьох найважливіших компонентах вітчизняної крилатої ракети: дальності, розмірі бойової частини та можливості швидкого розгортання й запуску. Зараз ми можемо говорити, що всі три компонентни реалізувати вдалося.
Бойова частина вагою 1150 кілограмів та дальність польоту більше 3000 кілометрів дозволяє знищувати практично будь-які цілі на глибині, яка раніше була повністю недоступною українським ударним засобам, включно з далекобійними дронами. Окрім заявлених характеристик, ракета захищена від впливу засобів російського РЕБ.
Бойові застосування ракет «Фламінго», які відбуваються вже впродовж певного часу, довели результативність та змогли вразити поставлені цілі на території Росії.
Зараз компанія, яка одночасно є виробником одних з найпоширеніших дронів серії "FP», активно займається масштабуванням виробу та розширенням виробництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський розповів про переговори з «коаліцією рішучих» перед зустріччю з Трампом
|ЗМІ: Трамп спершу проведе тет-а-тет з Зеленським, європейські лідери долучаться опісля
|До зустрічі Зеленського і Трампа приєднаються щонайменше сім глав держав і організацій
|Зеленський у понеділок вирушає на переговори з президентом США Дональдом Трампом
|Після зустрічі з путіним на Алясці Трамп передумав запроваджувати санкції проти росії
|Трамп каже, що домовився з путіним про обмін територіями: «Зеленський має це прийняти»
|Путін заявив про «досягнуту угоду» та про «початок прогресу» у врегулюванні війни в Україні
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами