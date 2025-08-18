Фінансові новини
Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
13:23 18.08.2025 |
Проєкт державного бюджету України на 2026 рік будуватиметься із розрахунку продовження війни весь рік, планується залучити $45 млрд зовнішнього фінансування, й це завдання виглядає реалістичним, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Ми зараз не маємо інших варіантів, ніж йти по альтернативному сценарію, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік", - сказав він на презентації проєкту Програми дій уряду у Києві у понеділок.
За його словами, при позитивних наслідках перемовин і розумінні, що до кінця року війна завершується, будуть внесені зміни.
"Але на сьогоднішній момент ми маємо бути прагматичними, і тому на весь 2026 рік ми плануємо продовження бойових дій", - наголосив Марченко.
Щодо $45 млрд, то, за його словами, це дефіцит плюс погашення боргів.
"На сьогоднішній момент ця потреба повністю не покрита. Ми ведемо перемовини з нашими ключовими партнерами. Це країни G7, це Європейський Союз і, я думаю, що разом з .. нашими ключовими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати", - заявив міністр.
