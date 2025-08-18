Фінансові новини
18.08.25
- 13:20
Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
08:48 18.08.2025 |
Американський президент Дональд Трамп перед зустріччю із президентом Володимиром Зеленським заявив, що той може "майже миттєво" завершити війну з Росією, якщо захоче.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".
Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що український президент "може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжити боротьбу".
"Згадайте, як все почалося. Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без єдиного пострілу!), і ЖОДНОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!!!", - написав він у соцмережі.
Зазначимо, цього ж дня Зеленський прибув до до Вашингтона для зустрічі з Трампом. Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.
