Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче

Американський президент Дональд Трамп перед зустріччю із президентом Володимиром Зеленським заявив, що той може "майже миттєво" завершити війну з Росією, якщо захоче.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що український президент "може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжити боротьбу".

"Згадайте, як все почалося. Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без єдиного пострілу!), і ЖОДНОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!!!", - написав він у соцмережі.

Зазначимо, цього ж дня Зеленський прибув до до Вашингтона для зустрічі з Трампом. Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.