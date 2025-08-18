Авторизация

«Коаліція охочих» готова розгорнути сили в Україні – заява

 

«Коаліція охочих» готова розгорнути сили в Україні «відразу після припинення бойових дій», йдеться у спільній заяві її співголів президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єра Британії Кіра Стармера за підсумками зустрічі за участі президента Володимира Зеленського 17 серпня.

«Лідери також високо оцінили зобов'язання президента Трампа щодо надання гарантій безпеки Україні, в яких коаліція охочих відіграватиме важливу роль, зокрема через багатонаціональні сили в Україні. Вони ще раз наголосили на готовності розгорнути сили безпеки, як тільки припиняться бойові дії, а також допомогти забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та відновити збройні сили України», - йдеться у відповідній заяві.

Зазначається також, що лідери підтвердили свою «незмінну» підтримку України та високо оцінили прагнення президента Володимира Зеленського до «справедливого і тривалого миру» в той час, як він готується до подальших консультацій з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Раніше видання Politico повідомило, що європейські лідери мають намір підтримати президента України Володимира Зеленського під час зустрічі, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомило раніше видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела, під час телефонної розмови з українським президентом та європейськими лідерами Трамп заявив, що хотів би провести тристоронній саміт за участю Зеленського та президента Росії Володимира Путіна вже 22 серпня. Путін офіційно не заявляв про намір брати участь у такій зустрічі.

Зеленський заявив, що Росія «ускладнює ситуацію», відмовляючись від припинення вогню і продовжуючи завдавати ударів по Україні. Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня заявив, що прагне не перемир'я, а укладання мирної угоди між Росією та Україною.

Україна також заявляє, що не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу. За повідомленнями, це є однією з основних умов, що висуваються Москвою для укладення мирних домовленостей. Крім того, важливим є питання гарантій безпеки України. Учора кілька ЗМІ повідомили, що Трамп запропонував Україні гарантії безпеки в разі укладення миру з Москвою, аналогічні п'ятій статті НАТО про колективну оборону. Це означає, що в разі початку нової війни країни-гаранти повинні дати збройну відповідь агресору.
За матеріалами: radiosvoboda.org
 

