Путін заявив про «досягнуту угоду» та про «початок прогресу» у врегулюванні війни в Україні
07:13 16.08.2025 |
Путін заявив після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив про "досягнуту угоду", що сприятиме "досягненню миру в Україні".
"Президент Трамп особисто намагається допомогти вирішити український конфлікт. Ситуація в Україні пов'язана з загрозами для нашої безпеки, але ми завжди вважали Україну братнім народом. Водночас ми переконані, щоб врегулювати це надовго, ми повинні прибрати всі джерела конфлікту. Я дуже сподіваюся, що досягнута нами угода сприятиме досягненню миру в Україні», - заявив він під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі.
В той самий час він заявив, що сподівається, що Україна та Європа не намагатимуться "зірвати започаткований прогрес".
"Хочеться сподіватися, що досягнуті нами порозуміння дозволять наблизитися до цієї мети і відкриють шлях до миру в Україні. Ми розраховуємо, що в Києві та європейських столицях сприймуть все це в конструктивному ключі і не стануть чинити жодних перешкод, не робитимуть спроб за рахунок провокацій і закулісних інтриг зірвати намічений прогрес", - сказав Путін.
