Путін заявив про «досягнуту угоду» та про «початок прогресу» у врегулюванні війни в Україні

 

Путін заявив після зустрічі із президентом США Дональдом Трампом заявив про "досягнуту угоду", що сприятиме "досягненню миру в Україні".

"Президент Трамп особисто намагається допомогти вирішити український конфлікт. Ситуація в Україні пов'язана з загрозами для нашої безпеки, але ми завжди вважали Україну братнім народом. Водночас ми переконані, щоб врегулювати це надовго, ми повинні прибрати всі джерела конфлікту. Я дуже сподіваюся, що досягнута нами угода сприятиме досягненню миру в Україні», - заявив він під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі.

В той самий час він заявив, що сподівається, що Україна та Європа не намагатимуться "зірвати започаткований прогрес".

"Хочеться сподіватися, що досягнуті нами порозуміння дозволять наблизитися до цієї мети і відкриють шлях до миру в Україні. Ми розраховуємо, що в Києві та європейських столицях сприймуть все це в конструктивному ключі і не стануть чинити жодних перешкод, не робитимуть спроб за рахунок провокацій і закулісних інтриг зірвати намічений прогрес", - сказав Путін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3401
  0,1099
 0,27
EUR
 1
 48,3059
  0,1346
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 15:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,15 0,36 41,2800  0,15 0,36
EUR 48,2500  0,07 0,14 48,2850  0,07 0,13

