- 15.08.25
- 20:32
- RSS
- мапа сайту
Норвегія виділяє Україні $100 мільйонів на імпорт природного газу
17:41 15.08.2025 |
Уряд Норвегії заявив у п'ятницю, що надає Україні 1 мільярд норвезьких крон (98,29 мільйона доларів) на імпорт газу, щоб забезпечити його достатню кількість для країни перед настанням зими.
Про це повідомляє Devdiscourse.com, передає Укрінформ.
Зазначається, що цей крок є важливою підтримкою з боку Норвегії для України у зв'язку з загрозою енергопостачання через триваючі геополітичні виклики, і підкреслює готовність надати допомогу Україні в умовах гострої потреби в енергоносіях.
На сайті норвезького уряду йдеться, що нова допомога є доповненням до попередньої суми в розмірі 1 млрд норвезьких крон, виділеної на імпорт газу в березні 2025 року.
Очікується, що загальна сума допомоги Норвегії Україні у 2025 році забезпечить постачання газу приблизно для одного мільйона сімей протягом опалювального сезону 2025-2026 років. Кошти будуть використані для закупівлі газу західних постачальників. Як і раніше, гроші надходитимуть через Європейський банк реконструкції та розвитку, а отримувачем є державна газова компанія України «Нафтогаз».
З 2022 року Норвегія загалом виділила Україні 4,6 млрд норвезьких крон на закупівлю газу.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
Заступник голови НБУ Ніколайчук став 1-м заступником замість Рожкової
США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир'я – міністр оборони Великої Британії
Гетманцев анонсував голосування за законопроєкт про оподаткування криптоактивів
BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
Генштаб ЗСУ заявив про удар по морському порту в РФ – уражено судно з компонентами до «Шахедів»
«Сталевий дикобраз»: Як ЄС бачить гарантії безпеки Україні
Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід
Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів
США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа
ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google