Норвегія виділяє Україні $100 мільйонів на імпорт природного газу

 

Уряд Норвегії заявив у п'ятницю, що надає Україні 1 мільярд норвезьких крон (98,29 мільйона доларів) на імпорт газу, щоб забезпечити його достатню кількість для країни перед настанням зими.

Про це повідомляє Devdiscourse.com, передає Укрінформ.

Зазначається, що цей крок є важливою підтримкою з боку Норвегії для України у зв'язку з загрозою енергопостачання через триваючі геополітичні виклики, і підкреслює готовність надати допомогу Україні в умовах гострої потреби в енергоносіях.

На сайті норвезького уряду йдеться, що нова допомога є доповненням до попередньої суми в розмірі 1 млрд норвезьких крон, виділеної на імпорт газу в березні 2025 року.

Очікується, що загальна сума допомоги Норвегії Україні у 2025 році забезпечить постачання газу приблизно для одного мільйона сімей протягом опалювального сезону 2025-2026 років. Кошти будуть використані для закупівлі газу західних постачальників. Як і раніше, гроші надходитимуть через Європейський банк реконструкції та розвитку, а отримувачем є державна газова компанія України «Нафтогаз».

З 2022 року Норвегія загалом виділила Україні 4,6 млрд норвезьких крон на закупівлю газу.
