Заступник голови НБУ Ніколайчук став 1-м заступником замість Рожкової

 

Рада Національного банку України (НБУ) на засіданні у п'ятницю призначила першим заступником голови банку Сергія Ніколайчука за поданням голови центробанку Андрія Пишного.

Як повідомляється на сайті НБУ, водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника голови банку в зв'язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

На новій посаді Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність", а також тимчасово - "Монетарна стабільність".

Нацбанк шукатиме кандидата на вакантну тепер посаду заступника голови НБУ.

Пишний привітав Ніколайчука та подякував Рожковій за багаторічну роботу, говориться в інформації

Як повідомлялось, Ніколайчук був заступником голови Нацбанку з липня 2021 року. До цього, з 2004 до 2019 рр., пройшов у центробанку шлях від економіста до директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу, після чого його було призначено заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Рожкова працює в банківській системі України з 1998 року, з яких 12 років - на керівних посадах: вона була заступницею голови правління Ерсте Банку, Фінбанку, Платинум Банку, у 2009 році півроку очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду Нацбанку, а з червня 2015 року до січня 2016 року - департамент банківського нагляду центробанку. Після цього вона стала членом правління та заступницею голови НБУ, потім - першою заступницею голови.

Правління Національного банку відповідно до закону "Про Національний банк України" складається з семи осіб: голови банку, першого заступника та п'яти заступників голови. Усі заступники голови за посадою входять до правління НБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3401
  0,1099
 0,27
EUR
 1
 48,3059
  0,1346
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,15 0,36 41,2800  0,15 0,36
EUR 48,2500  0,07 0,14 48,2850  0,07 0,13

