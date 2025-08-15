Фінансові новини
США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
16:47 15.08.2025
США разом із Європою та іншими країнами можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, заявив президент США Дональд Трамп.
"Можливість надання Сполученими Штатами гарантій безпеки Україні. Можливо разом з Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО, тому що це не відбудеться, ви знаєте, є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом з Європою, така можливість є", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force One у п'ятницю.
Водночас він додав, що під час сьогоднішньої зустрічі на Алясці будуть обговорюватися територіальні обміни, але Трамп "повинен дозволити Україні прийняти це рішення".
"І я думаю, що вони приймуть правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори за Україну, я тут для того, щоб зібрати їх за столом переговорів", - сказав Трамп.
За його словами, якби він не був президентом, то Путін би зараз захопив всю Україну.
"Але він (Путін - ІФ-У) цього не зробить", - заявив президент США.
Він також прокоментував російські обстріли України, заявивши, що Путін намагається "створити умови, які, на його думку, допоможуть йому укласти кращу угоду". Однак Трамп наголосив, що обстріли України шкодять Путіну.
"Але на його думку, це допоможе йому укласти кращу угоду, якщо вони (РФ - ІФ-У) зможуть продовжувати вбивства. Можливо, це частина світу, можливо, це просто його характер, його гени, його генетика. Але він вважає, що це робить його сильнішим у переговорах. Я думаю, що це шкодить йому, але я поговорю з ним про це пізніше", - сказав Трамп.
Окрім того, президент США наголосив, що РФ будуть чекати серйозні економічні наслідки, якщо він відчує, що Путін не зацікавлений.
