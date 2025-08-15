Фінансові новини
Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії
16:36 15.08.2025 |
Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі відкинув припущення про те, що підхід Великої Британії до війни в Україні полягає в тому, щоб "спостерігати і чекати", коли російська і американська делегації прибули на Аляску для важливих переговорів.
"Британські та інші союзницькі війська "готові діяти з першого дня" у разі припинення вогню в Україні, заявив міністр оборони напередодні важливих переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці", - повідомляє The Independent.
Хілі також заявив що роль Великої Британії полягає в тому, щоб "очолити процес надання військової допомоги Україні, щоб ми не поставили під загрозу мир, забувши про поточну війну".
Велика Британія пообіцяла ввести в Україну "сили заспокоєння" у разі укладення мирної угоди. Однак останніми днями з'явилися повідомлення про те, що чисельність цих сил буде зменшена з 30 000 осіб, про яку йшлося спочатку.
В програмі BBC Radio 4 Today Хілі запитали, чи залишать британські війська Україну в разі нападу.
Хоча він відкинув це питання як гіпотетичне, він повторив "важливий принцип", що "будь-які британські сили мають право захищати себе в разі нападу".
"Але мета будь-яких британських сил - бути частиною набагато ширшої коаліції охочих. І ви повинні мати на увазі, що за останні кілька місяців у нас працювало понад 200 військових планувальників з 30 країн, які займалися детальним плануванням припинення вогню і підтримкою багатонаціональних сил, які можуть зміцнити безпечне небо, безпечне море і відновити українські сили для себе", - відповів Хілі.
"Вони готові відправлятися. Вони готові діяти з першого дня припинення вогню. Ми створюємо спільний штаб з французами для цього, військові плани завершені, і це ще один внесок, який Великобританія може допомогти зробити, стоячи поруч з Україною під час боротьби, підтримуючи її під час переговорів, а також готовність втрутитися і допомогти забезпечити довгостроковий мир, в якому Україна стримуватиме Росію від повторного нападу", - додав міністр.
