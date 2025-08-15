Фінансові новини
Генштаб ЗСУ заявив про удар по морському порту в РФ – уражено судно з компонентами до «Шахедів»
08:49 15.08.2025 |
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 14 серпня здійснили вогневе ураження морського порту «Оля» в Астраханській області РФ.
У штабі стверджують, що цей об'єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.
За даними Генштабу, було уражено судно «Порт Оля 4», завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються.
«Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України», - додають українські військові.
Російська сторона про удари по Астраханській області та ймовірні наслідки не повідомляє.
Днями заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія у 2025 році планує випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу «Шахед».
На початку серпня Служба безпеки України заявила, що її дрони уразили аеродром зберігання «Шахедів» у російському Приморсько-Ахтарську
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.
