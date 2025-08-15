Фінансові новини
«Сталевий дикобраз»: Як ЄС бачить гарантії безпеки Україні
23:26 14.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп 13 серпня дійсно заявив, що його країна братиме участь у забезпеченні гарантій безпеки України, і Євросоюз вітає цей намір, підтвердила офіційна представниця Єврокомісії Аріанна Подеста у четвер, 14 серпня, на брифінгу в Брюсселі.
"Позиція Європи щодо цього питання надзвичайно чітка: необхідні надійні та переконливі гарантії безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Очільниця Єврокомісії для пояснення цієї концепції багато разів згадувала стратегію "сталевого дикобраза", яка покликана зробити Україну абсолютно недоступною для зовнішнього агресора", - зазначила Подеста.
Вона також розповіла про проведені напередодні по відеозв'язку переговори між лідерами ЄС, НАТО і країн Європи, президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. За словами Подести, ці контакти дозволили Європі, США і НАТО зміцнити спільну позицію щодо України.
Інші результати перемовин з Трампом
Крім пункту про гарантії безпеки для України, Подеста вказала й на інші результати віртуальної зустрічі на вищому рівні, в якій брала участь очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
"Була напрацьована спільна позиція, що першим кроком має бути припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Крім того, результатом зустрічі стало те, що рішення у питанні територіальної цілісності має ухвалюватися Україною, - сказала вона. - І, зрештою, ще одним пунктом загального консенсусу став тиск на Росію".
Представниця Єврокомісії також повідомила, що наступний пакет санкцій щодо РФ може бути схвалений уже у вересні. Разом з тим Європейський Союз і його члени продовжують надавати військову підтримку і нарощувати військові інвестиції в Україні та Європі. "Ми будемо й надалі докладати всіх зусиль, щоб Україна зайняла сильну позицію на переговорах з Росією, якщо і коли вони відбудуться, і, звісно, мала можливість захищатися в довгостроковій перспективі. Наша підтримка України непохитна", - запевнила Аріанна Подеста.
