Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»
18:04 14.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, очільник Кремля Владімір Путін прибуває на саміт на Аляску в п'ятницю, 15 серпня, з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.
Його слова цитує CNN, пише "Європейська правда".
Напередодні зустрічі з Путіним Трамп поділився своїми очікуваннями щодо переговорів.
"Я вірю, що зараз він переконаний, що укладе угоду. Він укладе угоду. Я думаю, що він це зробить. І ми це дізнаємося - я дізнаюся дуже швидко", - сказав Трамп.
Американський президент також зазначив, що його метою є перехід до тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, запропонувавши "три різні місця" для її проведення, включно із можливістю "залишитися на Алясці".
"Якщо зустріч буде невдалою, я нікому не дзвонитиму - поїду додому. .Але якщо зустріч буде вдалою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - сказав він.
На запитання, чи запропонує він Росії економічні стимули під час зустрічі, Трамп відповів ухильно.
"Ну, я б не хотів про це говорити, бо не хочу розкривати свої карти на публіці, але що б я не вирішив, економічні стимули - і, можливо, стримуючі заходи - в певному сенсі важливіші, але стимули мають бути економічними, ви розумієте", - сказав він.
На запитання, чи могли його погрози санкціями вплинути на рішення Путіна погодитися на зустріч на Алясці, Трамп відповів, що "все має свій вплив", а також наголосив, що вторинні тарифи проти Індії "фактично усунули її від купівлі нафти з Росії".
"Звісно, коли ви втрачаєте свого другого за величиною клієнта і, ймовірно, збираєтеся втратити першого за величиною, я думаю, це, мабуть, теж відіграє роль", - сказав він.
Президент Володимир Зеленський заявив напередодні, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля.
Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці з очільником Кремля пройде добре - він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.
