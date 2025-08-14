Авторизация

Трамп вірить, що Путін їде на Аляску, щоб «укласти угоду»

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, очільник Кремля Владімір Путін прибуває на саміт на Аляску в п'ятницю, 15 серпня, з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.

Його слова цитує CNN, пише "Європейська правда".

Напередодні зустрічі з Путіним Трамп поділився своїми очікуваннями щодо переговорів.

"Я вірю, що зараз він переконаний, що укладе угоду. Він укладе угоду. Я думаю, що він це зробить. І ми це дізнаємося - я дізнаюся дуже швидко", - сказав Трамп.

Американський президент також зазначив, що його метою є перехід до тристоронньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, запропонувавши "три різні місця" для її проведення, включно із можливістю "залишитися на Алясці".

"Якщо зустріч буде невдалою, я нікому не дзвонитиму - поїду додому. .Але якщо зустріч буде вдалою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - сказав він.

На запитання, чи запропонує він Росії економічні стимули під час зустрічі, Трамп відповів ухильно.

"Ну, я б не хотів про це говорити, бо не хочу розкривати свої карти на публіці, але що б я не вирішив, економічні стимули - і, можливо, стримуючі заходи - в певному сенсі важливіші, але стимули мають бути економічними, ви розумієте", - сказав він.

На запитання, чи могли його погрози санкціями вплинути на рішення Путіна погодитися на зустріч на Алясці, Трамп відповів, що "все має свій вплив", а також наголосив, що вторинні тарифи проти Індії "фактично усунули її від купівлі нафти з Росії".

"Звісно, коли ви втрачаєте свого другого за величиною клієнта і, ймовірно, збираєтеся втратити першого за величиною, я думаю, це, мабуть, теж відіграє роль", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський заявив напередодні, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля.

Також американський президент заявив, що якщо зустріч на Алясці з очільником Кремля пройде добре - він проведе другу зустріч, у якій зможе взяти участь Зеленський.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,11 0,26 41,4300  0,11 0,26
EUR 48,3200  0,27 0,56 48,3500  0,27 0,56

