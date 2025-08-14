Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 09:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО
08:50 14.08.2025 |
За підсумками віртуальної зустрічі "коаліції охочих" 13 серпня, напередодні саміту президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна, лідери ухвалили спільну заяву.
В ній ідеться, що Україна не повинна мати жодних обмежень щодо чисельності збройних сил чи на співпрацю з третіми країнами, а Росія не може мати права вето на шлях України до Європейського Союзу та НАТО.
Участь у засіданні взяли прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) і президент Франції Еммануель Макрон. Вони привітали зусилля Трампа, "спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру".
Шлях до миру не може бути визначений без України - заява
У заяві підкреслюється, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України, а дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.
Лідери "коаліції охочих" також повторили, що переговори з РФ можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або тривалого та значного припинення бойових дій.
"Санкції та ширші економічні заходи для тиску на воєнну економіку Росії слід посилити, якщо Росія на саміті не погодиться на припинення вогню. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться у заяві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
|Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц
|ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України
|Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%
Бізнес
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою