«Коаліція охочих»: РФ не має вето на шлях України до НАТО

За підсумками віртуальної зустрічі "коаліції охочих" 13 серпня, напередодні саміту президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна, лідери ухвалили спільну заяву.

В ній ідеться, що Україна не повинна мати жодних обмежень щодо чисельності збройних сил чи на співпрацю з третіми країнами, а Росія не може мати права вето на шлях України до Європейського Союзу та НАТО.

Участь у засіданні взяли прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) і президент Франції Еммануель Макрон. Вони привітали зусилля Трампа, "спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру".

Шлях до миру не може бути визначений без України - заява

У заяві підкреслюється, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України, а дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

Лідери "коаліції охочих" також повторили, що переговори з РФ можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або тривалого та значного припинення бойових дій.

"Санкції та ширші економічні заходи для тиску на воєнну економіку Росії слід посилити, якщо Росія на саміті не погодиться на припинення вогню. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться у заяві.