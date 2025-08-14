Фінансові новини
Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
23:13 13.08.2025 |
Німеччина профінансує пакет військового обладнання і боєприпасів для України, наданих Сполученими Штатами, на суму 500 мільйонів доларів у рамках нової ініціативи НАТО «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL), повідомили у пресслужбі НАТО 13 серпня.
Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте привітав заяву німецької влади як «яскраву демонстрацію незмінної відданості Німеччини обороні України».
«Ця поставка допоможе Україні захиститися від російської агресії. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов'язання допомогти українському народу захистити свою свободу і суверенітет», - наголосив він.
У Міністерстві закордонних справ Німеччини зазначили, що пакети підтримки для України в рамках ініціативи PURL включатимуть військові товари, які або не виробляються європейською промисловістю, або можуть бути доставлені Сполученими Штатами швидше, ніж європейськими партнерами чи Канадою, у запланованому масштабі. До них належать, наприклад, критично важливі засоби протиповітряної оборони, необхідні для протидії російським авіаударам, які призводять до дедалі більшої кількості жертв по всій Україні.
Оголошення Німеччини з'явилося після того, як раніше цього місяця Швеція, Норвегія і Данія разом вирішили надати близько 500 мільйонів доларів на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні, а ще до цього про такий же пакет оголосили Нідерланди.
14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.
Міністр оборони України Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.
