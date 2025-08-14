Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

 

За результатом відео-розмови європейських лідерів з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 13 серпня, той запевнив, що США готові долучитися до посилення безпеки у Європі після встановлення миру в Україні, у той самий час коли НАТО не буде залучено до цього процесу.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", повідомив президент Франції Емманюель Макрон під час підходу до ЗМІ у французькому Брегансоні по завершенню перемовин.

Трамп запевнив європейських лідерів у тому, що, після встановлення миру в Україні, США долучаться до посилення безпеки в Європі, а НАТО - ні.

"Він (Трамп - ред.) сказав деякі речі, які є дуже важливими для мене. Те, що НАТО не повинно бути частиною цих гарантій безпеки - ми знаємо, що це є особливо сильною вимогою російської сторони. Але Сполучені Штати, і всі союзники, які були готові, повинні бути частиною цього", - заявив Макрон.

Він розповів, що Трамп говорив про "зв'язок, який повинен існувати між будь-якою територіальною поступкою та гарантіями безпеки, які будуть надані Україні".

"Як ви знаєте, це позиція, яку ми відстоювали і за яку ми боролися протягом останніх кількох місяців, і яка навіть призвела до існування і планування нашої коаліції охочих. Що ж, президент Трамп чітко висловився саме в цих термінах", - підкреслив французький очільник.

"Думаю, що це дуже важливе роз'яснення, яке ми отримали сьогодні", - наголосив Емманюель Макрон.

Як повідомляла "Європейська правда", Макрон за результатами розмови з Трампом також заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи переговори, розповів, які саме позиції донесли у розмові з Трампом. Зокрема обговорювалося те, що "Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення".

"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", - сказав тоді він.
Ключові теги: США, Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на вчора, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес