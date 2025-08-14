Фінансові новини
-
14.08.25
-
03:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
23:05 13.08.2025 |
За результатом відео-розмови європейських лідерів з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 13 серпня, той запевнив, що США готові долучитися до посилення безпеки у Європі після встановлення миру в Україні, у той самий час коли НАТО не буде залучено до цього процесу.
Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", повідомив президент Франції Емманюель Макрон під час підходу до ЗМІ у французькому Брегансоні по завершенню перемовин.
Трамп запевнив європейських лідерів у тому, що, після встановлення миру в Україні, США долучаться до посилення безпеки в Європі, а НАТО - ні.
"Він (Трамп - ред.) сказав деякі речі, які є дуже важливими для мене. Те, що НАТО не повинно бути частиною цих гарантій безпеки - ми знаємо, що це є особливо сильною вимогою російської сторони. Але Сполучені Штати, і всі союзники, які були готові, повинні бути частиною цього", - заявив Макрон.
Він розповів, що Трамп говорив про "зв'язок, який повинен існувати між будь-якою територіальною поступкою та гарантіями безпеки, які будуть надані Україні".
"Як ви знаєте, це позиція, яку ми відстоювали і за яку ми боролися протягом останніх кількох місяців, і яка навіть призвела до існування і планування нашої коаліції охочих. Що ж, президент Трамп чітко висловився саме в цих термінах", - підкреслив французький очільник.
"Думаю, що це дуже важливе роз'яснення, яке ми отримали сьогодні", - наголосив Емманюель Макрон.
Як повідомляла "Європейська правда", Макрон за результатами розмови з Трампом також заявив, що територіальні питання "не будуть предметом переговорів" ні з ким, окрім президента України Володимира Зеленського.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи переговори, розповів, які саме позиції донесли у розмові з Трампом. Зокрема обговорювалося те, що "Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідною позицією буде лінія зіткнення".
"Юридичне визнання окупованих територій не обговорюється", - сказав тоді він.
