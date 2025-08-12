Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у спілкуванні зі ЗМІ 11 серпня.

Трамп, коментуючи очікувані переговори довкола російсько-української війни, сказав, що у нього "хороші стосунки" із Зеленським, але він (Трамп) "не погоджується з тим, що він зробив, тому що ця війна не мала початися".

Далі віні висловив невдоволення поясненнями українського лідера про обмеження, які існують для потенційних домовленостей з РФ.

"Мене трохи здивував той факт що Зеленський сказав, що йому потрібне буде конституційне погодження - тобто він отримав погодження, щоб почати війну і вбивства, але треба погодження для обміну територіями. Тому що буде деякий обмін територіями, я знаю це від Росії і розмов з усіма, і це буде на краще для України", - сказав Трамп.

Він додав, що потенційна домовленість означатиме також "дещо погане для обох сторін".