Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
23:47 11.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у спілкуванні зі ЗМІ 11 серпня.
Трамп, коментуючи очікувані переговори довкола російсько-української війни, сказав, що у нього "хороші стосунки" із Зеленським, але він (Трамп) "не погоджується з тим, що він зробив, тому що ця війна не мала початися".
Далі віні висловив невдоволення поясненнями українського лідера про обмеження, які існують для потенційних домовленостей з РФ.
"Мене трохи здивував той факт що Зеленський сказав, що йому потрібне буде конституційне погодження - тобто він отримав погодження, щоб почати війну і вбивства, але треба погодження для обміну територіями. Тому що буде деякий обмін територіями, я знаю це від Росії і розмов з усіма, і це буде на краще для України", - сказав Трамп.
Він додав, що потенційна домовленість означатиме також "дещо погане для обох сторін".
