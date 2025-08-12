Авторизация

Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями

 

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у спілкуванні зі ЗМІ 11 серпня.

Трамп, коментуючи очікувані переговори довкола російсько-української війни, сказав, що у нього "хороші стосунки" із Зеленським, але він (Трамп) "не погоджується з тим, що він зробив, тому що ця війна не мала початися".

Далі віні висловив невдоволення поясненнями українського лідера про обмеження, які існують для потенційних домовленостей з РФ.

"Мене трохи здивував той факт що Зеленський сказав, що йому потрібне буде конституційне погодження - тобто він отримав погодження, щоб почати війну і вбивства, але треба погодження для обміну територіями. Тому що буде деякий обмін територіями, я знаю це від Росії і розмов з усіма, і це буде на краще для України", - сказав Трамп.

Він додав, що потенційна домовленість означатиме також "дещо погане для обох сторін".
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

