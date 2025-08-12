Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Німецький канцлер Фрідріх Мерц підтвердив, що скликав на середу, 13 серпня, віртуальні переговори європейських лідерів щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник німецького уряду написав в Х.

За словами Мерца, в ході перемовин йтиметься про "варіанти тиску на Росію, про можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії безпеки".

"Для цього ми обміняємось думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також з главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, з президенткою Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО", - зазначив він.

У Єврокомісії раніше офіційно підтвердили участь у перемовинах Урсули фон дер Ляєн.

За даними ЗМІ, 13 серпня відбудеться три поспіль відеоконференції: спершу о 14:00 проведуть переговори тривалістю приблизно годину за участю лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільників Єврокомісії і Євроради, генсека НАТО і президента України.

Після відбудеться ще одне обговорення - з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, лідерами ЄС та Зеленським.

О 16:30 почнеться ще одне обговорення - з лідерами "коаліції рішучих" під головуванням Німеччини, Британії та Франції.