НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС направить €1,5 млрд прибутків з заморожених активів РФ на виплати по кредитах України

 

Європейський Союз отримав третій трансфер надзвичайних доходів з заморожених активів Центрального банку Росії у розмірі 1,6 млрд євро, 95% - понад 1,5 млрд - з якого буде направлено на виплату кредитів Україною.

Про це "Європейській правді" повідомили у прес-службі "Європейської комісії".

Третій транш надзвичайних доходів від заморожених активів ЄС буде направлений на підтримку України.

"Третій трансфер у розмірі 1,6 млрд євро надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії став доступним на підтримку України", - повідомили в Єврокомісії.

Зокрема, минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 млрд євро так званих надзвичайних прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії, які зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів ЄС.

Перший подібний трансфер відбувся у липні 2024 року, а другий - у квітні 2025 року.

"Третій трансфер охоплює доходи, накопичені протягом першої половини 2025 року", - повідомили європосадовці.

"90% перших двох траншів були використані для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% - через інструмент Ukraine Facility. Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде спрямовано на підтримку України через механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM), а 5% - через EPF. Механізм ULCM надає безповоротну підтримку для допомоги Україні у погашенні позики макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів", - уточнили в Єврокомісії.

Нагадаємо, що надзвичайні прибутки надходять з активів, заморожених у рамках санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки на грошові залишки можуть використовуватися для підтримки України.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні 2025 року Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок доходів з росактивів у рамках іншої ініціативи - ERA від держав G7.

У червні Україна також отримала від Європейського Союзу 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.

У 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Євросоюз загалом має перерахувати 18,1 млрд євро у межах цього механізму.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

