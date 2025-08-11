Фінансові новини
- |
- 11.08.25
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів
09:20 11.08.2025 |
Рано вранці, 11 серпня, росіяни знову почали скаржитися на вибухи. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Як пише Mash, атака почалася близько 3:55. У той момент у небі прогриміли три хлопки й один потужний вибух. За словами очевидців, вони нарахували щонайменше 5 дронів, додавши, що вони летіли дуже низько.
Згідно з публікацією SHOT, у місті було від 4 до 7 вибухів. Незабаром у низці інших Telegram-каналів з'явилися відео, на яких, як стверджується, був один із прильотів по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).
Рано вранці на фото і відео було видно, що на об'єкті внаслідок атаки почалася пожежа. Однак на пізніших знімках, пожежі вже немає.
Що відомо про АПЗ
Зазначимо, що Арзамаський приладобудівний завод - це підприємство, яке випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення.
Низка каналів уточнюють, що цей завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну і медичну техніку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС
|Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
|Лідери Європи: Україні потрібні надійні гарантії безпеки
|Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Україна та європейці представили США свій план миру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський: є усвідомлення, що можна досягти як мінімум перемир'я з Росією
|Ukraine Facility: ЄС виділив Україні 3 мільярди євро. Сума мала бути на 1,5 мільярда
|САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка
|Туск передбачив «заморозку» у війні РФ проти України
|Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
Бізнес
|Samsung запроваджує у One UI 8 функцію виявлення голосового шахрайства
|Gemini «Storybook» - персональний ШІ-казкар з ілюстраціями та голосом
|Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
|Google додає в Gemini режим репетитора
|Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту