Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Невідомі дрони» атакували Арзамаський приладобудівний завод у РФ: об'єкт горів

 

Рано вранці, 11 серпня, росіяни знову почали скаржитися на вибухи. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише Mash, атака почалася близько 3:55. У той момент у небі прогриміли три хлопки й один потужний вибух. За словами очевидців, вони нарахували щонайменше 5 дронів, додавши, що вони летіли дуже низько.

Згідно з публікацією SHOT, у місті було від 4 до 7 вибухів. Незабаром у низці інших Telegram-каналів з'явилися відео, на яких, як стверджується, був один із прильотів по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).

Рано вранці на фото і відео було видно, що на об'єкті внаслідок атаки почалася пожежа. Однак на пізніших знімках, пожежі вже немає.

Що відомо про АПЗ

Зазначимо, що Арзамаський приладобудівний завод - це підприємство, яке випускає прилади для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення.

Низка каналів уточнюють, що цей завод розробляє і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи, контрольно-повірочні комплекси, витратомірну і медичну техніку.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на 08.08.25, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на 08.08.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес