Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Каллас: Угода між США та РФ має включати Україну та ЄС

 

Верховна представниця Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас оголосила в неділю, 10 серпня, рішення скликати зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення подальших кроків на тлі призначеної на наступний тиждень зустрічі президентів США й РФ Дональда Трампа й Володимира Путіна. Зустріч глав МЗС країн-членів Євросоюзу відбудеться 11 серпня, повідомили в пресслужбі Каллас у письмовій відповіді журналістам.

Крім того, Каллас наголосила, що будь-яка угода між цими двома країнами щодо України повинна включати також Україну і ЄС. "США мають силу змусити Росію серйозно вести переговори. Будь-яка угода між США та Росією має включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи", - сказала Каллас у письмовому коментарі, надісланому електронною поштою на запит журналістів, який отримала й кореспондентка DW у Брюсселі.

Так само Каллас наголосила: "У той час, як ми працюємо над стабільним і справедливим миром, міжнародне право чітко засвідчує - усі тимчасово окуповані (російськими військами. - Ред.) території належать Україні". Говорячи про можливу угоду між США та РФ щодо України, Каллас вказала, що ця угода "не повинна стати плацдармом для подальшої агресії Росії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи".

Іншою темою, яку мають обговорити під час призначеної Каллас зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС, стане ситуація в Газі, йдеться в відповіді для преси.

Нагадаємо, раніше цього тижня Трамп оголосив намір провести зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці. Фактично одразу після того відбулося багато телефонних перемовин українського президента Володимира Зеленського з главами держав та урядів ЄС, а також із самим керівництвом Євросоюзу. Чимало європейських лідерів так само висловили позицію, що угода щодо миру в Україні не може бути укладена без України й ЄС.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на 08.08.25, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на 08.08.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес