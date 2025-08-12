Фінансові новини
12.08.25
02:35
RSS
мапа сайту
Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю
08:19 11.08.2025 |
Україна готова до реальних рішень, які можуть принести мир, проте не даруватиме землю окупантам. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, опублікованому у суботу, 9 серпня.
Глава держави наголосив, що війну треба закінчувати, але Україна не дасть Росії нагород за зроблене зло.
"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, - вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати", - заявив він.
Зеленський додав, що Україна разом із президентом США Дональдом Трампом та усіма партнерам готова працювати заради реального і тривалого миру, який "не розвалиться через бажання Москви".
Трамп допустив територіальні поступки заради мирної угоди
У п'ятницю, 8 серпня, Трамп сказав журналістам у Білому дому, що Україна та Росія близькі до досягнення угоди про припинення вогню. Проте, за його словами, угода може вимагати територіальних поступок. "Відбудеться певний обмін територіями на користь обох сторін", - цитує його Reuters.
У той же день видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що США та Росія прагнуть досягти угоди про припинення війни, яка зафіксує окупацію українських територій.
Зустріч президента США із російським колегою Володимиром Путіним має відбутися 15 серпня на Алясці.
