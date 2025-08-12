Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: Україна готова до миру, але не даруватиме землю

08:19 11.08.2025 |

Політика

 

Україна готова до реальних рішень, які можуть принести мир, проте не даруватиме землю окупантам. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, опублікованому у суботу, 9 серпня.

Глава держави наголосив, що війну треба закінчувати, але Україна не дасть Росії нагород за зроблене зло.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, - вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати", - заявив він.

Зеленський додав, що Україна разом із президентом США Дональдом Трампом та усіма партнерам готова працювати заради реального і тривалого миру, який "не розвалиться через бажання Москви".

Трамп допустив територіальні поступки заради мирної угоди

У п'ятницю, 8 серпня, Трамп сказав журналістам у Білому дому, що Україна та Росія близькі до досягнення угоди про припинення вогню. Проте, за його словами, угода може вимагати територіальних поступок. "Відбудеться певний обмін територіями на користь обох сторін", - цитує його Reuters.

У той же день видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що США та Росія прагнуть досягти угоди про припинення війни, яка зафіксує окупацію українських територій.

Зустріч президента США із російським колегою Володимиром Путіним має відбутися 15 серпня на Алясці.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес