Лідери Європи: Україні потрібні надійні гарантії безпеки

Лідери європейських країн впевнені, що тільки поєднання дипломатії, військової підтримки України та тиску на Росію дозволить досягти міцного і справедливого миру. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Європейської комісії в неділю, 10 серпня.

Заяву підписали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр Польщі Дональд Туск, президент Фінляндії Александер Стубб і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Лідери привітали зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні. Проте підкреслили, що дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

"Ми погоджуємося, що ці життєво важливі інтереси включають необхідність надійних та достовірних гарантій безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Україна повинна мати свободу вибору щодо власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів", - йдеться у заяві.