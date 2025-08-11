Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Україна та європейці представили США свій план миру

Перша особиста зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбудеться у п'ятницю, 15 серпня, в американському штаті Аляска.

У суботу ввечері у відповідь на анонсовані переговори Вашингтона і Москви Україна разом зі своїми європейськими партнерами представила США свій мирний план.

Дату та місце зустрічі з Путіним напередодні оголосив сам Трамп. Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив домовленість і назвав Аляску "цілком логічним місцем" для такого саміту, хоча Путін раніше говорив про Об'єднані Арабські Емірати як про "відповідне місце".

Президенти збираються обговорити перемир'я в Україні та "обмін територіями", анонсував порядок денний саміту Трамп.

Оголошення про зустріч пролунало лише через кілька годин після того, як Трамп дав зрозуміти, що Україні, можливо, доведеться піти на поступки територією, щоб припинити війну.

Вранці у суботу Володимир Зеленський у зверненні прокоментував питання територій.

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - заявив він.

Раніше ЗМІ США вказували, що Україну можуть змусити віддати Росії частину Донбасу, яку та так і не змогла захопити.

Американське видання CBS повідомило з посиланням на чиновника Білого дому про можливість того, що в зустрічі візьме участь Володимир Зеленський.

Про зустріч з російським президентом Трамп оголосив, коли в США ще було 8 серпня. Цього дня спливав дедлайн ультиматуму, який президент США встановив для Москви щодо мирних переговорів.

Трамп обіцяв запровадити проти торгових партнерів Росії вторинні санкції, якщо Росія не погодиться на мир. Ні до, ні після моменту повідомлення про зустріч на Алясці з Путіним Трамп про свій ультиматум не згадав.

План України та Європи

Пропозицію України та Європи представили в суботу на зустрічі радників з нацбезпеки у Великій Британії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на двох проінформованих європейських посадовців.

З американського боку в ній брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і посланники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Спільна пропозиція України та її союзників передбачає:

* обовʼязкове припинення вогню перед будь-якими подальшими кроками

* "обмін територіями" може здійснюватися лише на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших.

* будь-які територіальні поступки з боку Києва мають підкріплюватися сильними гарантіями безпеки, у тому числі потенційним членством України в НАТО.

Європейські представники також сказали посадовцям США, що майбутнє України не може обговорюватися без України і що Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти незалежно від позиції США, розповіло WSJ одне з джерел.

Чому Аляска

"Моя довгоочікувана зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня, у великому штаті Аляска. Деталі будуть. Дякую за увагу до теми!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Місце та дату незабаром підтвердив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

"Росія та США - близькі сусіди, які межують один з одним. І є цілком логічним, щоб наша делегація просто перелетіла через Берингову протоку і щоб саме на Алясці провели такий важливий і очікуваний саміт лідерів двох країн", - так Ушаков пояснив вибір місця зустрічі глав двох країн.

Губернатор штату Майк Данліві заявив, що Аляска готова прийняти "історичну зустріч" Трампа і Путіна.

Вибір Аляски виглядає логічним, як з точки зору безпеки, так й історичного символізму.

Росію та США відокремлює Берингова протока менш ніж 100 км завширшки. Аляска - найближчий до Росії штат США. Цю територію, відкриту російськими мандрівниками на початку XVIII століття, Російська імперія продала Сполученим Штатам у 1867 році за 7,2 млн доларів (близько 130 млн доларів у цінах 2023 року).

Це буде перша особиста зустріч Трампа та Путіна після повернення американського президента до Білого дому та початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Востаннє вони спілкувалися на полях саміту G20 у червні 2019 року в японській Осаці, а після переобрання Трампа на другий президентський термін кілька разів розмовляли телефоном.

Президент США, який спочатку вкрай позитивно відгукувався про ці розмови, пізніше став виявляти ознаки розчарування тим, що вони ніяк не впливають на перебіг війни Росії проти України, і навіть назвав їх "безглуздими".

Володимир Путін не був у США з 2015 року, коли він прилітав до Нью-Йорка на Генасамблею ООН та зустріч із президентом США Бараком Обамою. 2021 року він зустрічався з попередником Трампа на посаді президента Джо Байденом, але не в США, а в Швейцарії.

Москва і Вашингтон кілька днів тримали в секреті місце й дату майбутнього саміту.

Про зустріч двох президентів, очевидно, вдалося домовитися під час чергової поїздки в Росію на зустріч із Путіним спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа 6 серпня.

За відсутності визначеності джерела світових ЗМІ в четвер називали різні дати і локації майбутнього саміту. Серед можливих місць називали Об'єднані Арабські Емірати, Рим, Угорщину й Швейцарію.

Сам Путін ще в четвер називав "цілком придатним місцем" для зустрічі ОАЕ - президент цієї країни Мухаммед Аль Нахайян у цей час стояв поруч із ним після переговорів у Кремлі. Трамп, своєю чергою, обіцяв, що це буде дуже популярне місце.

Обмін територіями

Трамп, говорячи про майбутню зустріч, раніше сказав, що на порядку денному буде, зокрема, "обмін територіями (між Росією та Україною - Ред.), який буде вигідним обом сторонам".

Під час брифінгу у Білому домі в п'ятницю він заявив, що "Зеленський повинен бути готовий "підписати щось", щоб закінчити війну в Україні".

"Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян. Зараз планують повернути частину цих земель та провести взаємний обмін", - сказав президент США.

Він додав, що "процес складний і непростий, але, ми повернемо частину територій, проведемо деякі обміни, і це буде на користь обом сторонам".

Президент США не надав додаткових подробиць про те, як виглядатиме ця пропозиція.

Однак американський партнер BBC CBS News, посилаючись на джерела, знайомі з обговореннями, повідомляє, що Білий дім намагається схилити європейських лідерів до угоди, яка включатиме захоплення Росією всього Донбасу на сході України та збереження Криму.

Тобто Україну нібито змушуватимуть віддати міста Донбасу, які Росія за три з половиною роки війни не змогла захопити.

Як частина запропонованої угоди, Москва відмовиться від Херсонської та Запорізької областей, які вона частково окупувала, повідомляє CBS.

Раніше в п'ятницю газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Путін запропонував аналогічну домовленість спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу під час нещодавньої зустрічі в Москві.

Водночас німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела стверджує, що Віткофф неправильно зрозумів Путіна і що той не відмовився від намірів повністю контролювати не лише Донеччину й Луганщину, а й Запорізьку та Херсонську області.

Як пише видання, Кремль пропонує лише часткове припинення вогню - відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу.

У той же час США запропонували заморозити конфлікт по фактичній лінії фронту в обмін на значне послаблення санкцій і економічні домовленості з Росією. Але як стверджує Bild, Кремль відмовився від цього варіанту.

Реакція Зеленського

Вранці у суботу президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошену зустріч Трампа і Путіна, а також питання можливого обміну територіяим.

"Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібен мир, але це має бути "достойний мир".

Відповідь на українське територіальне питання закладена в Конституції України.

"Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - наголосив президент.

Він додав, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, нічого не дадуть.

"Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати", - сказав Зеленський.

Тим часом російська армія продовжує завдавати ударів по Україні. Вранці у суботу вона вдарила по Дніпру ракетами, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, постраждали три людини: 41-річна жінка і двоє чоловіків у віці 21 року і 29 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.