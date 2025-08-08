Фінансові новини
Зеленський: є усвідомлення, що можна досягти як мінімум перемир'я з Росією
22:59 08.08.2025 |
В Україні та на Заході усвідомлюють, що зараз із Росією можна досягти щонайменше перемир'я. Але для цього необхідний тиск на Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова української держави нагадав, що радники з нацбезпеки України та країн НАТО вчора, 7 серпня, провели переговори. Сьогодні вони продовжують роботу. При цьому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга працює з колегами в Європі.
За словами Зеленського, Україна перебуває в постійній комунікації з американською стороною. Партнери України теж ведуть переговори з Вашингтоном.
"Усіх об'єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню і все залежить від правильного тиску на Росію. Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони розпочали, вони мають і закінчити", - наголосив президент.
Він звернув увагу, що Росія не рахується зі своїми втратами і блокує про це всю інформацію. Але заблокувати об'єктивну реальність не можна - те, як припиняють роботу російські підприємства і як зазнає збитків російська логістика.
Зеленський підкреслив, що зараз санкції можуть спрацювати так, як потрібно.
Зеленський: є усвідомлення, що можна досягти як мінімум перемир'я з Росією
