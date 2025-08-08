Ukraine Facility: Рада ЄС дала добро на виділення Україні 3,2 млрд євро

Рада ЄС схвалила 4-й черговий платіж у розмірі понад 3,2 млрд євро на підтримку України в рамках програми Ukraine Facility після задовільного виконання низки необхідних умов та проведення реформ.

Про це повідомили у Раді ЄС, передає "Європейська правда".

"Україна отримає понад 3,2 млрд євро фінансування після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про четвертий черговий транш допомоги в рамках програми Ukraine Facility", - йдеться у повідомленні.

Це фінансування спрямоване насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування системи державного управління.

Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з "Планом України", який окреслює стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України, а також графік впровадження реформ, узгоджених з цілями вступу країни до ЄС протягом наступних чотирьох років, нагадали в Раді ЄС.

Нагадаємо, 1 серпня уряд України ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України". В уряді пояснили необхідність змін потребою "актуалізувати зобовʼязання".

В Кабміні повідомляли, що до кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.

В Європейській комісії заявили, що готові оцінити внесені Україною поправки до "Плану України".

Як відомо, з початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро.

Починаючи з 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори - певні зміни, які Київ має втілити, або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України".

25 липня речник Єврокомісії заявив у коментарі "Європейській правді", що наступний транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи.