Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ukraine Facility: Рада ЄС дала добро на виділення Україні 3,2 млрд євро
18:14 08.08.2025 |
Рада ЄС схвалила 4-й черговий платіж у розмірі понад 3,2 млрд євро на підтримку України в рамках програми Ukraine Facility після задовільного виконання низки необхідних умов та проведення реформ.
Про це повідомили у Раді ЄС, передає "Європейська правда".
"Україна отримає понад 3,2 млрд євро фінансування після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про четвертий черговий транш допомоги в рамках програми Ukraine Facility", - йдеться у повідомленні.
Це фінансування спрямоване насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування системи державного управління.
Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з "Планом України", який окреслює стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України, а також графік впровадження реформ, узгоджених з цілями вступу країни до ЄС протягом наступних чотирьох років, нагадали в Раді ЄС.
Нагадаємо, 1 серпня уряд України ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України". В уряді пояснили необхідність змін потребою "актуалізувати зобовʼязання".
В Кабміні повідомляли, що до кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.
В Європейській комісії заявили, що готові оцінити внесені Україною поправки до "Плану України".
Як відомо, з початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро.
Починаючи з 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори - певні зміни, які Київ має втілити, або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України".
25 липня речник Єврокомісії заявив у коментарі "Європейській правді", що наступний транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка
|Туск передбачив «заморозку» у війні РФ проти України
|Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
|NYT: Трамп сказав європейцям про наміри зустрітись з Путіним «наступного тижня»
|Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним
|Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях
Бізнес
|Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм
|Google додає в Gemini режим репетитора
|Ілон Маск анонсував нову систему автономного водіння Tesla, покращену у 10 разів
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів