Туск передбачив «заморозку» у війні РФ проти України
13:34 08.08.2025 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що у розв'язаній РФ війні проти України можлива тимчасова "заморозка".
Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського прем'єра наводить The Guardian.
Туск заявив про можливу "заморозку" у війні після розмови з президентом України Володимиром Зеленським зранку 8 серпня.
"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту - я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту - може відбутися радше раніше, ніж пізніше", - сказав він.
За словами Туска, в ході розмови Зеленський був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".
"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, в тому числі Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", - додав він.
Наприкінці липня Туск заявляв, що бачить "багато ознак" того, що розв'язана РФ війна проти України може припинитись, принаймні тимчасово.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів.
