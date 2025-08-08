Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 13:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП
12:30 08.08.2025 |
Керівники антикорупційних органів допускають наміри заміни керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.
Про це керівники антикорупційних органів заявили на брифінгу в п'ятницю в Києві.
"Ми так думаємо, у нас є така відповідна інформація, що наступним етапом може бути атака персонально на керівників. Ну, типу, давайте щось придумаємо, назбираємо критичну масу, почнемо перезавантаження керівництва НАБУ і САП під якимись тими чи іншими приводами", - сказав директор НАБУ Семен Кривонос.
Цю думку поділяє керівник САП Олександр Клименко.
"Дійсно, така інформація уже є. Дивіться, після проведеної атаки невдалої зробили висновки... Не вдається, суспільство не хоче, щоб ці інституції були явно законодавчо залежні, тому наступний крок - змінити керівників, поставити просто залежних керівників", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|NYT: Трамп сказав європейцям про наміри зустрітись з Путіним «наступного тижня»
|Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним
|Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях
|Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
|Після тривалих скандалів уряд призначив Цивінського директором БЕБ
|Довіра до Зеленського знизилася до 58% - КМІС
Бізнес
|Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
|В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами