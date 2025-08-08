Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП

Керівники антикорупційних органів допускають наміри заміни керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

Про це керівники антикорупційних органів заявили на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"Ми так думаємо, у нас є така відповідна інформація, що наступним етапом може бути атака персонально на керівників. Ну, типу, давайте щось придумаємо, назбираємо критичну масу, почнемо перезавантаження керівництва НАБУ і САП під якимись тими чи іншими приводами", - сказав директор НАБУ Семен Кривонос.

Цю думку поділяє керівник САП Олександр Клименко.

"Дійсно, така інформація уже є. Дивіться, після проведеної атаки невдалої зробили висновки... Не вдається, суспільство не хоче, щоб ці інституції були явно законодавчо залежні, тому наступний крок - змінити керівників, поставити просто залежних керівників", - додав він.