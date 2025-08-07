«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина





Депутати з фракції "Європейська Солідарність" ініціюють зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо розширення підслідності Національного антикорупційного бюро України у справах про корупційні правопорушення. Про це повідомила під час брифінгу народна депутатка Софія Федина. Вона зауважила, що свого часу монобільшість вилучила керівництво Офісу президента і ДБР з підслідності НАБУ, і це перешкоджає повноцінній роботі антикорупційних органів, повідомляється на сайт політсили.

"Цей законопроєкт завершує тріаду законопроєктів, які цього тижня подає "Європейська Солідарність". Нагадаю, перший законопроєкт стосується свавільних позасудових обшуків, які, на жаль, стали реальністю в Україні під час воєнного стану. Другий законопроєкт щодо відновлення чесних і прозорих конкурсів на посади прокурорів, які були скасовані президентським законопроєктом про САП і НАБУ. І третій законопроєкт повертає чиновників Офісу Президента та керівництво Державного бюро розслідувань до підслідності НАБУ", - пояснила Федина.

"Перш за все, це про рівність усіх перед законом. НАБУ було створено саме для того, щоб розслідувати корупцію у найвищих ешелонах влади. На жаль, склалася абсурдна ситуація, коли частина посадовців є вилучена з підслідності НАБУ. І ніхто не має розслідувати їхні корупційні діяння. Ніхто не має бути поза законом. Закон є один для всіх. І незалежно від того, яку посаду ти займаєш, ти маєш відповідати згідно з чинним законодавством, якщо ти щось зробив не так", - говорить Федина.

"Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, НАБУ мало би розслідувати справи стосовно чиновників Офісу президента і ДБР. Але у 2019-2020 році монобільшість внесла зміни, які вилучили керівництво ОПУ і керівництво ДБР з підслідності НАБУ. І в результаті створилася своєрідна сіра зона", - нагадала народна депутатка.

Вона також зазначила, що ця вимога є виконанням наших міжнародних зобов'язань: "і Європейський Союз, і Міжнародний валютний фонд, і наші партнери з Великої Сімки чітко вимагають гарантій, що усі корупційні злочини найвищих посадовців будуть розслідуватися незалежними структурами. Що ці інституції будуть мати реальні, а не номінальні повноваження. І якщо ми прагнемо членства в Європейському Союзі, якщо ми розраховуємо на фінансову допомогу від наших західних партнерів, ми маємо знищувати такі лазівки для топ-корупціонерів", - вважає Софія Федина.

Це також сприятиме відновленю суспільної довіри, наголошує депутатка. "Нещодавні масові протести проти знищення незалежності антикорупційних органів, молодь, яка вийшла на вулиці у різних регіонах України, показали високий рівень недовіри до влади. Саме тому влада зреагувала, подала законопроєкт про відновлення незалежності САП і НАБУ. Але насправді проблема була не тільки в САП і НАБУ, не тільки в призначенні очільника БЕБ. Якщо влада дійсно взяла собі зараз за мету почути громадян України, то треба відновити повну незалежність і дієздатність антикорупційних інституцій, а відповідно прибрати штучні обмеження підслідності", - наголошує Федина.

"Суспільство надало НАБУ величезний кредит довіри, що зобов'язує цю інституцію працювати згідно зі своїми завданнями і компетенціями, розслідувати справи тих, хто стоїть на вершині владної піраміди. Тому обмежуючи НАБУ, ми послаблюємо боротьбу з корупцією. Якщо ми відновимо повну підслідність НАБУ усіх топ-чиновників з Офісу президента і ДБР, ми посилюємо здатність держави захищати свої інтереси", - зазначає народна депутатка.

Вона також застерегла владу від використання правоохоронних органів у політичних цілях: "в умовах війни, коли демократичні інституції і так є критично ослабленими, дуже важливо виключити можливість використання правоохоронної системи в політичних інтересах. Тому повернення повної підслідності для НАБУ - це інституційний запобіжник, який працює на захист усієї системи".

"Я звертаюся до своїх колег по парламенту підписувати цей законопроєкт. Треба зробити все, щоб корупції було якомога менше, тому що вона нас опускає до рівня московської федерації. До речі, "Європейська Солідарність" ще в 2024 році зареєструвала законопроєкт 10050, який вимагає декларування радників Офісу Президента", - нагадала Федина.

"Якщо ми хочемо, щоб держава мала європейське майбутнє, ми маємо зробити усе можливе, щоб усі топ-чиновники відповідали за свої дії, зокрема, якщо вони здійснювали корупційні злодіяння. Три законопроєкти - про конкурси для прокурорів, про заборону свавільних позасудових обшуків і про повернення ОП і ДБР до підслідності НАБУ - це кроки, які мають повернути в нашу державу справедливість, повернути довіру наших громадян і довіру наших західних партнерів. Це ще один крок до наближення української перемоги", - резюмує Софія Федина.