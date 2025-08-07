Авторизация

З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери

14:23 07.08.2025 |

Політика, Україна

 

З 1 вересня всі працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобовʼязані носити бодікамери.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Працівники ТЦК та СП зобовʼязані здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Шмигаль зазначив, що це дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.

«Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів», - повідомив він.
За матеріалами: hromadske.ua
 

