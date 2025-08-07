З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери

Відзначається, що на початку червня Зеленському довіряло 65%, не довіряло 30%, що вказує на зниження Балансу довіри-недовіри з +35% до +23% за два місяці. Разом з цим поточні показники довіри є вищими, ніж мінімальні під час повномасштабної війни, які були в грудні 2024 року.