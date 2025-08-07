Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні

 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що територіальні питання стануть ключовими в завершенні війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Під час ефіру Рубіо запитали, що означає "припинення війни" конкретно для глави Кремля Володимира Путіна, на що він відповів так:

"Не вдаючись у деталі обговорюваного, тому що я не хочу ставити під загрозу прогрес, досягнутий сьогодні, і я не хочу його перебільшувати... Але я думаю, ми всі розуміємо кілька речей. У якийсь момент припинення вогню має стати частиною цього процесу, тому що важко вести переговори про деталі остаточної мирної угоди, коли ви стріляєте один в одного", - сказав Рубіо.

Він підкреслив, що на його думку, потрібно досягти прогресу з достатньою кількістю параметрів щодо того, як закінчиться війна. Це надалі дасть змогу перейти до режиму припинення вогню на короткий період часу.

"І ви використовуєте цей час, щоб остаточно узгодити, як завершити війну. Але я дійсно думаю, що потрібно пройти довгий шлях у розумінні того, як завершити війну", - додав держсекретар.

Також Рубіо наголосив, що ключовим елементом будь-якого закінчення війни будуть територіальні питання, зокрема й у ситуації з російсько-українською війною.

Він згадав, що РФ у 2014 році захопила Крим і низку інших територій, де досягла успіхів. Однак після укладення угод будуть необхідні поступки з обох сторін. Водночас Рубіо визнає, що ці поступки будуть непростими і їх ще потрібно "продати" публіці.

"Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки, будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Це складно. Це складно, коли у вас війна і люди загинули. Наприклад, з українського боку - вони заплатили величезну ціну в цій війні. Те ж саме і росіяни. Але українці заплатили велику ціну в цій війні. Знаєте, ці поступки нелегкі, і їх ще потрібно буде "продати" публіці у вашій країні", - резюмував Рубіо.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

