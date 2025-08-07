Фінансові новини
Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
09:29 07.08.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що потенційна зустріч президента Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським і господарем Кремля Владіміром Путіним залежить від того, чи вдасться позиції України та РФ у питанні щодо припинення війни.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox Business, яке публікує пресслужба Держдепу, повідомляє "Європейська правда".
За словами Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф привіз певні ідеї "щодо припинення війни".
Отримавши інформацію від свого посланця, Трамп провів переговори з низкою європейських лідерів та поінформував їх про те, що відбулося на переговорах, додав держсекретар.
"Найближчими ми проведемо переговори з нашими європейськими союзниками, а також з українцями, щоб зрозуміти, якого прогресу ми можемо досягти в цьому питанні. І тоді, якщо справи будуть просуватися, сподіваюся, що в найближчому майбутньому у президента з'явиться можливість зустрітися з Владіміром Путіним і президентом Зеленським, але, звичайно, до цього має відбутися багато чого", - розповів Рубіо.
За його словами, якщо вдасться "зблизити позиції України і Росії настільки, що вони будуть прийнятні для обох сторін", то, як вважає Рубіо, у Трампа "буде можливість провести зустріч за участю Путіна і Зеленського, щоб спробувати покласти край цьому конфлікту".
"Ми повинні - ми повинні зблизити позиції обох сторін настільки, щоб президент Трамп, який є кінцевим посередником, міг втрутитися і домогтися результату", - резюмував держсекретар.
Сам Трамп заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.
За даними ЗМІ, Трамп під час розмови з європейськими лідерами у середу Трамп повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього - організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.
