Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним

 

Президент США Дональд Трамп увечері 6 серпня за часом Вашингтона (це була вже ніч 7 серпня в Києві) заявив журналістам у Білому домі про «велику ймовірність» зустрічі з президентами України та РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

«Ми ще не визначили місце, але сьогодні ми мали дуже гарні переговори з Путіним (ідеться про зустріч із російським лідером спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа - ред.). Є велика ймовірність, що ми зможемо покласти край цьому шляху. Він був довгим і досі триває, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро», - сказав Трамп.

Водночас Трамп указав, що розмову Віткоффа з Путіним не можна назвати проривною.

Американський лідер також припустив, що США можуть запровадити вторинні мита не лише для Індії, а й для інших країн, включно з Китаєм, які торгують із Росією.

Раніше видання The New York Times (NYT) повідомило, що президент Трамп має намір особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним вже наступного тижня. За даними видання, невдовзі після цього він планує провести зустріч між собою, Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Жоден європейський лідер не буде залучений.

Дипломатичне джерело з ЄС також повідомило Радіо Свобода, що особиста зустріч Трампа та Путіна, схоже, готується.

Це повідомлення з'явилося після зустрічі 6 серпня спецпредставника президента США Стіва Віткоффа й російського президента Володимира Путіна. Зустріч відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир'я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

Після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу».

Кілька днів тому у Кремлі заявили, що Володимир Путін «не виключає» можливість прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, але вважає, що така зустріч іще не готова.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес